KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDEN SON DURUM

"YALVARIYORUM, O BİZİ BULMADAN..." Sarkar, 'Sadece ateşi 37.5 üzerine çıkan insanlar kontrol ediliyor. Japonya eğer bu durumla baş edemiyorsa lütfen diğer ülkelerden yardım talep etsin. Birleşmiş Milletler ve Hindistan hükümeti bu duruma acilen dahil olmalı ve bizi hastalardan ayırmalı" açıklamasında bulundu.