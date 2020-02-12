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KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDEN SON DURUM

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KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDEN SON DURUM
Coronavirüsü karantinasındaki cruise gemisi Diamond Princess'te kriz devam ediyor

 

 
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    4 Şubat'tan bu yana Japonya Yokohama limanında demirlenip karantina altında tutulan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisinde kriz devam ediyor.

     
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      Virüslü bir kişinin gemide yolculuk ettiği tespit edilince 3 bin 500 kişilik gemi karantinaya alınmış ve coronavirüsü testinden ilk 10 kişinin verileri pozitif çıkmıştı. Dünya gemiden güzel haberler bekliyor ama kriz git gide daha da büyüyor.

       
      3SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI: KARANTİNA EKİBİNDE DE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

        SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI: KARANTİNA EKİBİNDE DE VİRÜS TESPİT EDİLDİ 

        Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, 40 kişinin daha coronavirüsü testlerinin pozitif çıktığını karantinadaki gemide coronavirüslü hasta sayısının 175'e yükseldiğini açıkladı.

         
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          Sağlık Bakanı Kato, yolcuları karantinaya alan ekipte görevli bir sağlık çalışanında da coronavirüsü tespit edildiğini açıkladı.

           
          5BALKONLARA YAZI ASIYORLAR

            BALKONLARA YAZI ASIYORLAR 

            Karantinadaki gemide yaşanan ilaç sıkıntısı iddialarını yetkililer yalanlamıştı. Ancak yolcular balkonlarına ilaca ihtiyacımız var yazıları asmaya başladı. Gemide günlerdir karantina altında tutulan yolcuların kabinlerinden dışarıya çıkması yasak. Yolcular kabinlerindeki balkonlara çıkıp kendi imkanlarıyla yaptıkları flamaları asıyorlar. Bu karedeki görüntüde 'ilaç yok' yazıyor.

             
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              Bu karede de bir kadın yolcunun elindeki kumaşa geminin limandan kalkması planlanan tarihi yazdığı görülüyor. Diğer kumaşlarda da 'İlaç kalmadı, raporladığınız için teşekkürler' yazıyor.

               
              7ENFEKTE SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

                ENFEKTE SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR 

                Japonya'daki Yokohama Limanı'nda salı gününden bu yana karantina devam ediyor. Çin Devlet Başkanı karantinanın 14 gün süreceği açıklamasını yapmıştı.

                 
                8YOLCULARIN ARDINDAN ŞİMDİ DE KABİN GÖREVLİLERİ...

                  YOLCULARIN ARDINDAN ŞİMDİ DE KABİN GÖREVLİLERİ... 

                  Günlerdir coronavirüsü nedeniyle karantina altında olan "Diamond Princess" isimli cruise gemisinde gerilim devam ediyor. 3 bin 700 yolculu gemide çalışanların söyledikleri dehşete düşürdü.

                   
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                    Diamond Princess isimli gemide çalışan Hindistan uyruklu kabin görevlileri Hindistan hükümetten yardım beklediklerini açıkladı. Ülkelerden yardım isteyen çalışanlar, gemiyi terk edememeleri nedeniyle enfeksiyon riski altında olduklarını iddia ettiler.

                     
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                      Gemide çalışan Binay Kumar Sarkar'ın yaptığı açıklamalarda, “Artık bu noktada biz de korkmaya başladık. Talebimiz mürettebat üyelerini enfekte olanlardan ayrı tutulması. Ne ben ne de diğer kabin görevlileri virüs taramasından geçirilmedik." ifadelerini kullandı.

                       
                      11YALVARIYORUM, O BİZİ BULMADAN...

                        "YALVARIYORUM, O BİZİ BULMADAN..." 

                        Sarkar, 'Sadece ateşi 37.5 üzerine çıkan insanlar kontrol ediliyor. Japonya eğer bu durumla baş edemiyorsa lütfen diğer ülkelerden yardım talep etsin. Birleşmiş Milletler ve Hindistan hükümeti bu duruma acilen dahil olmalı ve bizi hastalardan ayırmalı" açıklamasında bulundu.

                         
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                          "Lütfen hala hastalık bulaşmamış bizlere ve diğer insanlara yardım edin. Gemide şu an Hindistanlı 160 kabin görevlisi ve 8 yolcu bulunuyor."

                           
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                            Virüsle yüz yüze gelmeden buradan kurtulmamıza lütfen yardımcı olun. Yüzde 90'ımız şu an sağlıklı Hindistan Başbakanı Modi'ye yalvarıyorum, bizi evimize sağ salim gönderin" ifadelerini kullandı.

                             
                            14TRUMP LÜTFEN KURTAR BİZİ

                              "TRUMP LÜTFEN KURTAR BİZİ" 

                              Amerikalı yeni evli çift, Milena Basso ve Gaetano Cerullo Diamond Princess'te balayı tatili yapıyorlardı. Çift şimdi gemiden ne zaman çıkabileceklerini dahi bilemiyor.

                               
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                                Genç çift 2 yıl önce evlenmiş ancak gemide balayını karşılayabilmek için 2 yıl boyunca para biriktirmişlerdi. Genç çift CNN canlı yayınına bağlanıp ABD Başkanına çağrıda bulundu.

                                 
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                                  CNN'e konuşan çift, "Burada güvende olduğumuzu düşünmüyoruz. Karantina virüsün olduğu bir gemide değil, tıbbi bir ortamda olmalı. Bize odamızdan çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Buradan ne zaman kurtulacağımız belli bile değil" ifadelerini kullandı.

                                   
                                  17TRUMP LÜTFEN KURTAR BİZİ

                                    "TRUMP LÜTFEN KURTAR BİZİ" 

                                    Canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen çift, "Donald Trump bizi buradan kurtar. Bize bir uçak gönder bu gemiden çıkmak istiyoruz" çağrısında bulundu.

                                     
                                    18CEHENNEM GİBİ

                                      "CEHENNEM GİBİ" 

                                      Gemideki yolculardan biri olan Olivia Capodicasa, geminin karantinaya alındığında büyük annesiyle birlikte yolculuğunun son gecesindeydi. Avustralyalı genç kadın yaşananları 'cehennem' olarak nitelendirdi.

                                       
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                                        Capodicasa, "24 saat buradayız bütün gün tv izlemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

                                         
                                        20VİRÜSÜN İSMİNİ DSÖ AÇIKLADI

                                          VİRÜSÜN İSMİNİ DSÖ AÇIKLADI 

                                          SARS ve MERS ile aynı aileden olan yeni tip coronavirüsüne (2019-nCoV) bir isim konulmamıştı. Virüsün ismini Dünya Sağlık Örgütü açıkladı.

                                           
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                                            DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.

                                             
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                                              Virüs nedeniyle şu ana kadar 1,100 kişi yaşamını yitirdi. Dünya genelinde ise 45 bin kişi enfekte olmuş durumda. Vakaların büyük çoğunluğu ise Çin anakarasında...

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