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KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDEN SON DURUM
Coronavirüsü karantinasındaki cruise gemisi Diamond Princess'te kriz devam ediyor
Etiketler: corona, virüs, cruise gemisi
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KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDEN SON DURUMCoronavirüsü karantinasındaki cruise gemisi Diamond Princess'te kriz devam ediyor
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