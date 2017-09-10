Karakola bombalı araçla intihar saldırısı

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki beton bariyerlerle çevrili Duru Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Beton bariyerlerle çevrili ve korunaklı karakoldaki 1 asker yaralanırken, hain saldırıyı düzenleyen

Hain saldırı, Diyarbakır-Bingöl karayolunda bulunan ve Lice ilçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki Duru Jandarma Karakolu'na bugün saat 06.00 sırlarında düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre, bomba yüklü cinsi henüz açıklanmayan araçla gelen PKK'lı teröriste 'Dur' ihtarında bulunuldu. PKK'lı terörist bu uyarıya uymayınca ateş açıldı. Bomba yüklü araç karakolun güvenliği için önceden yerleştirilen beton bariyerlere çarparken, şiddetli bir patlama ile infilak etti. Teröristin intihar saldırısında duyulan şiddetli patlama sesi Lice İlçe merkezinden de duyuldu.



Daha önce de teröristlerin bir kaç saldırısına maruz kaldığı için etkili fiziki önlemlerin alındığı, çevresi beton bariyerlerle örülü karakol önündeki bomba yüklü araçlı saldırıda 1 askerin yaralandığı ifade edildi.



Olay üzerine çok sayıda zırhlı araç bölgeye sevk edilirken, helikopter desteğinde bölgede operasyon başlatıldı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5.2 METRE DEĞİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU



Diyarbakır Valiliği; Lice İlçesi Duru Jandarma Karakolu'na bombalı araçla yapılan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Patlama noktasında 11 metre genişliğinde ve 5.2 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı önünden geçmekte olan Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde, karakola yaklaşık 75 metre mesafeden, 'Plaka Tespis Sistemi' görüntü verisine göre 33 ACF 42 plakalı kamyonet içerisindeki bir terörist tarafından,10 Eylül 2017 Pazar günü saat 05.50 sıralarında karakola patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısında bulunulmuştur. İntihar saldırısı sonrasında, patlama noktasında 11 metre genişliğinde, 5.2 metre derinliğinde çukur oluşmuştur. Patlayıcı yüklü araç saldırılarına karşı Diyarbakır-Bingöl karayolu güzergahının Duru Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 75 metre uzağından geçecek şekilde, geçmiş dönemde değiştirilmiş olunması, beton blok ve akardeon engel sistemleriyle karakolun fiziki ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, olay öncesinde elde edilen istihbari bilgilere istinaden ilgili personelin ikaz edilerek farkındalığın artırılması neticesinde, meydana gelen patlayıcı yüklü araç saldırısı esnasında sadece kule nöbetçisi olan bir personel kulak altı bölgesinde oluşan kesi nedeniyle hafif şekilde yaralanmış, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmeyi müteakip taburcu edilmiştir. Olay yeri incelemesine göre bahse konu patlayıcı yüklü araç saldırısında bir teröristin öldüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, olay yeri incelemesi faaliyetleri ile soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."