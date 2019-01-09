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Karadeniz de tehlike çanları

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Karadeniz de tehlike çanları
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.Taşıdığı anti-denizaltı füzeleri, süperkavitasyon torpidoları ve uçaksavar sistemi göze çarptı.Rus savaş gemisi Severomorsk Karadeniz'e doğru yol alırken, Reuters haber ajansı Sivastopol'a giden geminin fot

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Moskova yönetimi, son dönemde deniz güçlerini Karadeniz'e kaydırıyor. Dün de dev çıkarma gemisi Caesar Kunikov boğazı geçip Karadeniz sularına giriş yapmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya ait savaş gemilerine 2018'in son günlerinde el koymasıyla Karadeniz'deki gerilim zirveye çıktı. Son olarak, ABD savaş gemisi USS Fort McHenry dün Romanya'nın Constanta limanına yanaştı. Amerikan donanması, Azak Denizi'ndeki krizin ardından ilk kez Karadeniz'e gemi göndermiş oldu.
Daha önce Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi üzerine benzer bir fırtına kopmuştu.
Son krizde ise, Rusya halen el koyduğu savaş gemileri ve Ukrayna askerlerini iade etmiş değil.
İngiltere'nin Kerç Boğazı'na gönderdiği savaş gemisi HMS Echo (H87) ise üç gün önce İstanbul'dan ayrıldı.

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