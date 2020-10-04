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Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

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Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı
Karaciğer, yokluğunda veya işlev yitiminde diyalizle kısa bir süre fonksiyonları devam ettirilebilir. Fakat karaciğer fonksiyonunun uzun süreli yokluğunda, telafi edebilmenin hiçbir yolu yoktur.

Dr. Fevzi Özgönül, 'En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır ' dedi.

Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketimi karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Peki nedir bu yiyecekler?

Sarımsak:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.
 

Kımızı Pancar ve Havuç:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar.

Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

Elma:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Yükek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur. Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

Brokoli ve Karnabahar:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destek

Enginar:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Enzim üretimini destekler. Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.

Zerdeçal:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Karaciğeri gücendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

Zencefil:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler:
Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır.

Karaciğeri koruyan besinler! Uzmanı tek tek anlattı

Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.

 
 
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