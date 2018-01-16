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Karabulut Cinayetinde Flaş Gelişme

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Karabulut Cinayetinde Flaş Gelişme
Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin Euro'yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 poli

POLİS SANIKLAR 6'ŞAR BİN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI 

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. 

Davayı karara bağlayan mahkeme,  polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı.  Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin “Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi. 


BİR SANIK BERAAT ETTİ

Öte yandan sanık R.İ. ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan da beraatine karar verdi. 

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