Karabağ'dan zafer haberi geldi! Ermenistan yenilgiyi resmen kabul etti!

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan daha sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan daha sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek. Teslim anlaşması Putin ve Aliyev tarafından aynı anda imzalanırken Aliyev, “Paşinyan bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzalayacak. Kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak” açıklamasını yaptı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etti. Ermenistan önce 3 il (rayon), sonra tüm işgal edilmiş arazilerden çıkacak.

Paşinyan açıklamada şunları yazdı:

“Sevgili yurttaşlar, ablalarım ve kardeşlerim. Kendim ve hepimiz için çok ama çok zor bir karar verdim.

Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının saat 13:00'de bitirilmesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Daha önce yayınlanan bildirinin metni kişisel olarak benim için ve halkımız için tarifsiz derecede acı verici.

Bu kararı, askeri durumun derinlemesine bir analizi ve durumu en iyi bilen kişilerin değerlendirmesi sonucunda aldım. Ayrıca bunun mevcut duruma mümkün olan en iyi çözüm olduğu inancına dayanıyor. Önümüzdeki günlerde tüm bunlar hakkında detaylı bir mesaj vereceğim.

Bu bir zafer değil, ama kendinizi bir kaybeden olarak görene kadar yenilgi yok. Kendimizi asla kaybedenler olarak tanımayacağız ve bu, ulusal birleşme ve yeniden doğuş çağımızın başlangıcı olmalı.

Geleceğimizi planlamak ve geçmişin hatalarını tekrar etmemek için bağımsızlık yıllarını analiz etmemiz gerekiyor.

Tüm şehitlerimizin önünde diz çöküyorum. Vatanı canlarıyla savunan ve savunan tüm askerlerimize, subaylarımıza, generallerimize, gönüllülerimize boyun eğiyorum. Artsakh Ermenilerini özverili bir şekilde kurtardılar.

Sonuna kadar savaştık. Ve biz kazanacağız. Artsakh duruyor.

Çok yaşa Ermenistan! Çok yaşa Artsakh!”

PUTİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda anlaşma imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin açıklamada bulunarak Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağı bilgisini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı” ifadelerini kullandı.

ALİYEV VE PUTİN ORTAK AÇIKLAMADA BULUNDU

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azeri mevkidaşı Aliyev'le video-konferans yoluyla ortak bir açıklamada bulunarak, anlaşmayı canlı yayında imzaladı.

Aliyev, yaptığı açıklamada "Savaşın sona eriyor oluşundan memnunum" diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyleyen Aliyev, "Bugün bu belgenin imzalanması Rusya'nın aktif rolünün bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Sorunun çözümü için ortak bir format oluşturduk" ifadelerini kullanan Aliyev, Karabağ'a hem Türk hem de Rus barış güçlerinin konuşlanacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu.

ERMENİSTAN'DA PROTESTOCULAR BAŞBAKANLIK KONUTUNA GİRDİ

Azerbaycan'da zafer kutlamaları yapılırken, Ermenistan'da ise protestoculara sokaklara çıktı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın nerede olduğu konusu gizliliğini korurken, özellikle başkent Erivan'daki protesto gösterileri sırasında öfkeli kalabalık, hükümet binasına yürüdü. Medyaya yansıyan görüntülerde konuta giren bazı kişilerin öfkeli davranışlar sergileyip, eşyaları tekmeleyerek zarar verdiği görüldü. Konut önünde toplanan binlerce kişi ise Paşinyan aleyhine sloganlar attı.

Bu sırada Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, halkı isyana teşvik eden herkesin adalet önüne çıkartılacağı açıklamasını yaparak, protestoların önüne geçmeye çalıştı.

ANLAŞMADA NELER VAR

BBC Türkçe anlaşmanın içeriğini şöyle duyurdu:

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesine paralel olarak Rus barış gücü beş yıllığına bölgeye konuşlanacak, tarafların itiraz etmemesi durumunda beş yıl daha kalacak.

İşgal altındaki Azerbaycan topraklarından Kerbecer 15 Kasım, Ağdam 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek.

Aliyev, anlaşmanın beşinci maddesi kapsamında bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını, Türkiye'nin resmen bu bölgenin geleceği ve ateşkeste rol oynayacağını söyledi.

İmzalanan anlaşmada Türk askerlerine dair bir ifade bulunmuyor.

Fakat Aliyev, Türk askerlerinin ateşkesi gözlemlemek için kurulacak bir merkezde bulunacağını belirtti.

Dağlık Karabağ ve çevresinde yerlerinden edilmiş siviller, BM Sığınmacılar Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine geri dönecek.

Anlaşma kapsamında esirler karşılıklı olarak takas edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı bölgeye 1.960 asker gönderileceğini duyurdu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BAYRAK VE EZAN, KARABAĞ'DA YENİDEN YÜKSELDİ

Azerbaycan'ın, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi için "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinden sonra Türkiye'den de zaferle ilgili açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından 'Özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın' anlamına gelen Azerice "Senin haggındır azadlıg, senin eşgindir iman" paylaşımını yaptı.

AZERBAYCAN, RUS HELİKOPTERİNİN YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırında düşürülen Rus helikopterinin Azerbaycan tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü doğruladı. Bakanlık, yaşanan olay nedeniyle özür metni yayımladı ve tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında vurulduğu belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürüldüğünü doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Azerbaycan tarafı, kazara olan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Ölen mürettebatın ailelerine en içten başsağlığı diliyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan tarafı uygun tazminat ödemeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bakanlık, Rus helikopterinin karanlıkta alçak uçuş yaptığı bilgisini paylaştı.