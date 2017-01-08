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Kara Sevda'ya Kara Bela!

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Kara Sevda'ya Kara Bela!
Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in aralarının bozuk olduğu hep konuşulurdu.

 

İddiaya göre Neslihan Atagül ile Burak Özçivit birbirine küstü. İkili sette birbirlerine selam dahi vermez oldu. Rollerini canlandırıp daha sonra birbirlerinden uzakta kendilerine ayrılan bölümlere gittikleri ortaya çıktı. İki oyuncunun fazla zaman geçirmemek için repliklerini bile ayrı ortamlarda çalıştığı konuşuluyor. Burak Özçivit, Kadir Doğulu ile yaşamını birleştiren Neslihan Atagül'ün düğününe katılmamıştı. Atagül de Özçivit'in sevgilisi Fahriye Evcen ile aldığı evlilik kararını tebrik dahi etmeyerek adeta misilleme yaptı. İkilinin arasındaki gerilim geçmişe dayanıyor. Burak Özçivit rolü gereği öpüştüğü Neslihan Atagül için, “Kadir arkadaşım. Bizde yanlış olmaz” deyince Atagül'ün şu anda eşi olan Kadir Doğulu, “Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli” diyerek tepki göstermişti.

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