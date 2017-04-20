Kar yağıyor...

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Kutuplardan aşağı doğru inen soğuk havayla birlikte Almanya, Avusturya, Litvanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre ve Ukrayna'da Nisan ortasında kar yağdı. İsviçre'de çiftçiler üzümlerin dondan zarar görmemesi için ateş yakıyor.

Avrupa hafta başından bu yana kış mevsimini yaşıyor. İlk kar yağışı Rusya'da görüldü, peşinden Almanya, Avusturya, Litvanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, İsviçre ve Polonya gibi ülkelerin yüksek kesimleri kaplandı.

Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Rusya St. Petersburg, Almanya Münih, Stuttgart, Bamberg ve Bosna Hersek Saraybosna gibi kent merkezlerinde de kar yağdı. Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov, kar yağışı nedeniyle elektriksiz kaldı. Ülkenin doğusunda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

İsviçre'nin bazı noktalarında da kar kalınlığı 30 santimetre. Adlikon'daki üzüm yetiştiricileri, bağlarını dondurucu soğuktan korumaya çalışıyor. Reuters haber ajansı, şarap üreticisi Daniel Grab'ın bağlarında yaktığı ateşlerin fotoğraflarını geçti.

Romanya'da soğuk havanın yanı sıra dondurucu rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı.

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