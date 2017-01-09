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Kar yağışı etkisini artırıyor! Meteroloji'den İstanbul'a flaş uyarı

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Kar yağışı etkisini artırıyor! Meteroloji'den İstanbul'a flaş uyarı
Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Son meteorolojik verilere göre İstanbul'da yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde perşembe gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ
Cuma gününden itibaren İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.
Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan termometre saat 04.47’de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.
Ancak İstanbul'da perşembeye kadar kar ve kar karışık yağmur etkili olacak.

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