  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Kar geliyor!

»
Kar geliyor!
Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu.

Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANACAK
Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehitlere veda...11 Kasım 2018 Pazar 14:21
  • 2 ABD'li kardeş, babalarını bulmak için İzmir'e geldi!11 Kasım 2018 Pazar 14:10
  • Erdoğan ile Trump ne konuştu ?11 Kasım 2018 Pazar 13:48
  • CHP'Lİ vekilden Diyanet İşleri Başkanı'na sert sözler!11 Kasım 2018 Pazar 00:23
  • Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı10 Kasım 2018 Cumartesi 23:52
  • Eski kadın futbolcu Serenay Aktaş: Sevginin olduğu yerde silahlardan kurşun çıkmaz10 Kasım 2018 Cumartesi 22:31
  • Cimbom Kayseri'de coştu10 Kasım 2018 Cumartesi 22:18
  • Rusya'da korkutan yangın!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:54
  • Hangi ülke Rusya'yı tehdit etti ?10 Kasım 2018 Cumartesi 20:50
  • Kitap Fuarı'na büyük ilgi !10 Kasım 2018 Cumartesi 20:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim