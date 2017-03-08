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“Kapıda vize” müjdesi!

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“Kapıda vize” müjdesi!
Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan, ancak geçtiğimiz ay Avrupa Birliği tarafından kaldırılan "geçici vize uygulaması" yeniden geliyor.

 Avrupa Birliği'ndeki Yunan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB yeni sezon için "kapıda vize"ye dün akşam saatlerinde yeşil ışık yaktı.

Diplomatların, özellikle adalardaki Yunan turizmcilerin büyük tepkisini çeken iptal kararını ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadığını belirten Yunan kaynaklar, en sonunda AB'nin ikna edildiğini kaydetti. Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012'den bu yana nisan-ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlere adalara seyahatlerinde limanda Schengen vizesi verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.

Yetkililere göre, söz konusu adalardaki ziyaretçilerin yarısı Türk turistlerden oluşuyor. Bu vize onayları, Yunanistan'ın AB nezdinde her sezon öncesi yaptığı müracaat sonucu veriliyordu. Ancak Yunanistan'ın bu sezon öncesi yaptığı başvuru reddedilince, Yunan turizmciler büyük tepki göstermiş, Yunan hükümeti de sadece Yunanistan sınırlarında geçerli olacak vize için ikinci başvuruyu yapmıştı.

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