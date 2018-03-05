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SON DAKİKAAnkara'daki ABD Büyükelçiliği kapatılacak!

Kapatma Kararının Ardından Büyük Operasyon!

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Kapatma Kararının Ardından Büyük Operasyon!
ABD Elçiliğinde verilen terör alarmının ardından Ankara'da büyük operasyon yapılıyor.

Bu kararın alındığı gün Ankara polisi sürpriz bir operasyon başlattı. Savcılığın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:

"Başsavcılığımızca terör örgütü DAEŞ ‘e yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir."

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