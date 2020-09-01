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Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

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Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek
Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ı açma yönündeki çalışmalarını engellemek amacıyla ABD ve Rusya nezdinde girişimde bulunma kararı aldı.
Son dakika... Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz’de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı.46 yıldır kapalı durumda olan Maraş'ın açılma hamlesinden rahatsızlık duyan Rum Kesimi'nin ardından son dönemlerde provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan da harekete geçti. 

 
Son dakika... Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, destekçilerinin arkasına sığınmaya alışıyor. 

 
Son dakika... Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek
ABD'ye gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın en önemli gündemlerinden birinin Kapalı Maraş'ın açılmasının engellemeye yönelik temaslar olacağı kaydedildi. Cuma günü New York'ta görüşmeler yapacak olan Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek.
 
Son dakika... Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Güvenlik Konseyi beş daimi ülkenin Güney Kıbrıs büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rum Dışişleri Bakanı, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaların durdurulması için büyükelçilerden destek istedi. Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Rum Bakan Hristodulidis, haftaya Ada’ya gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmelerin gündeminde Maraş konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade edildi. 

Son dakika... Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

Gazimağusa'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakan Ersin Tatar da Maraş’taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe kapalı Maraş’ın açılmasının siyasi anlamda değil Gazimağusa’nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi. Tatar yaptığı açıklamada, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi. 

 
Son dakika... Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek
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