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Kapak kızı Ashley!

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Kapak kızı Ashley!
Ashley Graham yine Sports Illustrated kapağında

Geçtiğimiz yıl Sports Illustrated Swimsuit Issue kapağında görünen ilk büyük beden manken olan Ashley Graham, yine dergiye iddialı pozlar verdi.

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