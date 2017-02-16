Geçtiğimiz yıl Sports Illustrated Swimsuit Issue kapağında görünen ilk büyük beden manken olan Ashley Graham, yine dergiye iddialı pozlar verdi.
- BIST 88.108
- Altın 146,501
- Dolar 3,6798
- Euro 3,9150
- İstanbul 4 °C
- Ankara 0 °C
- Kapak kızı Ashley!
- Güzellik abideleri!
- Bakan açıkladı! Bir fon daha geliyor...
- Asena pes etti!
- “İtalya gibi moda mucidi ülkelerde çatır çatır ürün satıyoruz”
- Angelina Jolie ve Ronaldo Türk Dizisinde Oynayacak
- Recep Sert'ten kötü haber!
- Ödüller sahiplerini buldu!
- SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı
- İsmailağa Camaati ekibi Erzurum'da böyle çalışıyor!
- İnşaat sektörüne yeni KDV indirimi geldi
- Melania Trump’tan sıcak karşılama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
- TÜBİTAK'a operasyon
- Akıl almaz hainlik! 'PKK'lıyı subay yaptılar' iddiası...
Kapak kızı Ashley!
Etiketler: Ashley Graham, Sports Illustrated
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Güzellik abideleri!Monaco'da düzenlenen Laureus Spor Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede sporcular kadar eşleri de dikkat çekti!
Asena pes etti!Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yıl ocak ayında İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde anlaşarak boşandı.
Ödüller sahiplerini buldu!GQ tarafından dünya çapında 21 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl beşinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men of The Year” ödül töreni Volkswagen Arena'da gerçekleşti.
VİDEO GALERİ
- 13:22 - Kapak kızı Ashley!
- 13:10 - Güzellik abideleri!
- 13:09 - Bakan açıkladı! Bir fon daha geliyor...
- 13:04 - Asena pes etti!
- 12:53 - “İtalya gibi moda mucidi ülkelerde çatır çatır ürün satıyoruz”
- 12:43 - Angelina Jolie ve Ronaldo Türk Dizisinde Oynayacak
- 12:17 - Recep Sert'ten kötü haber!
- 12:07 - Ödüller sahiplerini buldu!
- 12:05 - SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı
- 12:05 - İsmailağa Camaati ekibi Erzurum'da böyle çalışıyor!
- 12:04 - İnşaat sektörüne yeni KDV indirimi geldi
- 12:01 - Melania Trump’tan sıcak karşılama
- 11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
- 11:53 - TÜBİTAK'a operasyon
- 11:47 - Akıl almaz hainlik! 'PKK'lıyı subay yaptılar' iddiası...
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim