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KAPADOKYA'DA 90 TURİST ZEHİRLENDİ!

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KAPADOKYA'DA 90 TURİST ZEHİRLENDİ!
Kapadokya bölgesini ziyarete gelen aralarında Çinli ve Endonezyalı turistlerin bulunduğu 90 turistin gıda zehirlenmesi sonrası hastanede tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edildi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde kalan 90 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Kapadokya Hastanesi ve Versa Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir Devlet Hastanesinde 8, Kapadokya Hastanesinde 42 ve Versa Hastanesinde tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edilirken 33 turistin ise Versa Hastanesinde tedavileri devam ediyor. 

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