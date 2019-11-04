KAPADOKYA İÇİN İPTAL DAVASI!

Göreme Vadisi’nin (Kapadokya) Cumhurbaşkanı kararlı ile milli park olmaktan çıkarılmasına dava açıldı.

UNESCO’nun 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne aldığı ve 1986 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile milli park statüsü verilen Göreme Vadisi’nin (Kapadokya) Cumhurbaşkanı kararlı ile milli park olmaktan çıkarılmasına dava açıldı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), yürütmenin durdurulması ve kararın iptalini istedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Göreme Vadisi'nin milli park statüsünden çıkarılmasına dair karar yetki, konu, amaç yönlerinden Anayasaya, Sosyal Hukuk Devleti ilkesine, Kamu yararına aykırılığı nedeniyle, ileride telafisi çok zor zararlara neden olacağından öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesini istedi.

Göreme Vadisi'nin yine ‘Milli Park' olması isteniyor.

Göreme Vadisi, Nevşehir ili Avanos-Ürgüp ilçeleri arasında 40 kilometre alanı kapsıyor. 60 milyon yılda oluştuğu bildirilen Kapadokya, 92 sit alanı içinde bulunuyor.