KANYE WEST KİM KARDASHİAN’IN SEKSİ GİYİNMESİNE İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Kardashian ve Jenner ailelerinin en çok izlenen programları Keeping Up with the Kardashians'ta ilginç bir diyalog yaşandı. Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın seksi bir kıyafet giymesini eleştirdi.

Dünya çapında en çok izlenen reality şovu Keeping Up with the Kardashians, ilginç bir tartışmayı ekranlara taşıdı. Son zamanlarda yaptığı ayinlerle öne çıkan Kanye West, eşi Kim Kardashian’ın seksi kıyafetler giymesini eleştirdi. Çift arasındaki tartışma, Kardashian’ın giydiği bu Mugler korse elbise yüzünden çıktı. Kanye West, görüntülerde, Met Gala’dan bir gün önce evde dostlarıyla otururken birden Kim’i hedef alarak “Tüm kızlara bakıp, bir de karıma bakarak ‘Benim kadınım da tıpkı diğer kadınlar gibi vücudunu göstermeli’ diye düşündüm. Ama bunun, evli biri ve 4 çocuk babası olarak ruhumu etkilediğimi farketmedim. Korse, iç çamaşırının farklı bir biçimi gibi. Seksi… Yani kimin için bu seksilik” diyerek tepkisini gösterdi. Kanye, Kim’in giymek istediği tasarım için ‘Kimin için bu seksilik’ diye tepki gösterdi. Konuşulan konudan bir hayli rahatsız olan Kim Kardashian ise ‘Met Gala’nın bir gece öncesi buraya gelip bana korse tarzını beğenmediğini mi söylüyorsun? Bana cidden kötü bir huzursuzluk veriyorsun. Daha fazla negatif enerjiye ihtiyacım yok” dedi. Kim Kardashian, tercih ettiği bu kıyafetle, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu… Kim Kardashian hızını alamadı ve “Bana bu özgüveni veren sensin. Ve sen sırf bir yolculukta ve değişimdesin diye benim de seninle aynı noktada olduğumu göstermez” diyerek devam etti… Kim, eşi Kanye’nin değişimde olduğu için kendisinin de aynı yolda gitmeyeceğini belirtti… Kim Kardashian Met Gala öncesi gerçekleşen bu tartışmaya rağmen, etkinliğin olduğu gün ‘Giyeceğim’ dediği korse elbiseyi giydi. Kanye ise Kim’in aksine son derece salaş bir şekilde davete katıldı. Pek çok kişi ortaya çıkan bu görüntülerden sonra ‘Kanye demek ki Kim’e tepki göstermek için bu kıyafetle galaya gitti’ gibi yorumlar yaptı…