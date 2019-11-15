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KANUNUN ELİMDEN GİDERSE BEN ÖLÜRÜM!

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KANUNUN ELİMDEN GİDERSE BEN ÖLÜRÜM!
Yıllardır tanırım ünlü bestekar Bertan Üsküdarlı’yı. Zincirlikuyu’da “Kent Fasıl” adlı mekan vardı. Bir çok ünlü isimlerin uğrak mekanıydı, O mekanda, kimler fasıl yaparak eğlenmedi ki?

Bertan Üsküdarlı işte o mekanın hem işletmecisiydi hem de  Kanun çalarak mekanına gelen dostlarına felekten bir gece yaşatırdı.

Ünlü kabadayılar o mekandan çıkmazlardı. Dündar Kılıç, Nejdet Ulucan, Kürt İdris kaplı İdris Özbir gibi ünlü kabadıyıların yanı sıra bir çok iş dünyasının tanınmış isimleri de oradan ayrılmazdı. Ayrıca Fasıl heyetine bir çok ünlü şarkıcı da sesleriyle eşlik ederdi. 

Bertan Üsküdarlı ‘Maksim’ gibi bir çok ünlü gazinoda da kanun’unu ağlatan bir üstaddı. Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Muazzez Abacı   gibi Türk müziğinin güçlü seslerine de orkestra şefliği yapan bir kişiydi.

Ekonomik krizden dolayı o mekanını kapattı. Kriz peşini bir türlü bırakmadı. Çok direndi, hatta emekli maaşını ve eşinin babasından kalan paraları, deyim yerindeyse herşeyini gelen hacizlere yatırdı.

Üsküdarlı, yıllar sonra Gayrettepe’de  bir yer bularak yeniden açtı “Kent Fasıl”ını.Türk sanat müziğinin büyük üstadını yeni mekanında ziyarete gittim. Biraz geç gitmiştim haliyle mekan boşalmıştı. Sohbete başladık. Üstad bir taraftan bana yaşadıklarını anlatıyor, bir taraftan da gözyaşları döküyordu.

Bertan Üsküdarlı’nın yaşadıklarına çok üzüldüm. Çünkü bana daha daha önce, “Oğlum Yaşar  Kanun elimden giderse ben ölürüm” demişti.

O sözden tam tamına  dört yıl geçti. Arada bir arayıp hal ve hatırını sorardım. Bu kez o beni aradı. Çok sevinçliydi. “Yaşar yeni bir mekan buldum,  şimdi burayı açıyorum.” dedi. Ve açtı. Mecidiyeköy Profilo AVM’ye yakın bir yerde. Bir iki yakın dostundan borç para alarak açmış mekanını. Gidip gördüm, Bertan ağabeyin yüzü gülüyordu ve çok mutluydu. Tabiki çok sevindim.

HADİ BAKALIM ÜNÜ İSİMLER BERTAN ÜSKÜDARLI’YI HEP BERABER ÖLDÜRMEYELİM!

Geçenlerde, bir çanlı yayına katılan Bülent Ersoy herkesi haşlamıştı. Diva, “Nedir bu aynı şeyleri verip duruyorsunuz. Neden eski sanatçıları haber yapmıyorsunuz. Muazzez Abacı ayağını kırdı siz ilgilenmediniz bile. Filiz Akın ve Fatma girik hastalıklarla pençeleşiyor siz haber bile yapmıyorsunuz diyerek Beyaz TV’de ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda Ece Erken ve Bircan Bali’ye adeta açmış ağzını, yummuştu gözünü. 

Evet, Bülent Ersoy hanıma sesleniyorum; Hadi  elinden tut  Bertan Üsküdarlı’nın, hep yüzü gülsün diye onu öldürmeyelim. Bertan ağabeyin mekanında sizin önderliğinizde bütün ünlü isimleri davet edelim. Bütün magazinciler de gelsin. Hadi seni de görelim Bülent Ersoy…

 

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