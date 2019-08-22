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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HASTANESİ'NDE YANGIN!

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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HASTANESİ'NDE YANGIN!
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.


Sacitasalan.com'un haberine göre; yangın saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece’de İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin ilaç deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde deponun tamamını etkisini altına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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