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Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

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Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan Türkiye'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu’ndan demir alıp hareket etti.
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulunmuştu.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti.
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
     
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