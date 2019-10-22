KANSERE YAKALANAN SUNUCU DİLAY KEMER SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ!

FB TV Spikeri Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığı ile mücadele veriyor. Kemer, sosyal medyada sayfasından bir gönderi paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

31 yaşındaki Dilay Kemer’in ‘kan kanseri’ savaşı devam ederken, başarılı sunucu için geçtiğimiz ay kan bağışı istenmiş ve çok sayıda isim kan vermek için gönüllü olmuştu. Olayın üzerinden bir ay geçmesinin ardından Dilay Kemer, ön tedavisinin bittiğini duyurdu.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Yaptığı bir paylaşımla asıl tedavinin şimdi başladığını belirten Dilay Kemer, korkunun yerini umudun kapladığını belirterek dua istedi. İşte Kemer’in sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımı: Herkese Merhaba. Ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem arkadaşlarımdan hem de beni sevenlerden ricam, sormadan-yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın. Herkese kocaman sevgiler.