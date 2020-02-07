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Kanser Olacağınız Yıllar Önceden Belli Olacak

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Kanser Olacağınız Yıllar Önceden Belli Olacak
"Kanseri önceden bilmek mümkün mü?" sorusunun cevabını araştırmacılar verdi. Uluslararası ekip, kansere yol açan bazı gen mutasyonlarının onlarca yıl önce başladığını ortaya koydu. Buna göre bazı kanser türleri, daha kanser teşhisi konulmadan yıllar önce

Kanserlerin, bazen teşhis konulmadan onlarca yıl önce tespit edilebileceği ortaya çıktı.Francis Crick, Welcome Sanger, European Bioinformatics Enstitüleri ile Oxford, Glasgow ve East Anglia üniversitelerinden 1300 bilim insanı 10 yıl boyunca genlerde kansere yol açan mutasyonları inceledi. Araştırma çerçevesinde 38 kanser türünde 2 bin 500'den fazla tümördeki 47 milyon genetik değişim analiz edildi.

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Bilim insanları, yumurtalık kanseri ile "gliyoblastom" ve "medülloblastom" olarak adlandırılan 2 tip beyin tümöründe genetik mutasyonların "bilhassa erken" gözlendiğini ortaya koydu.

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Yumurtalık kanserinde bu tehlikeli değişimlerin 10-20 yıl önce başladığı, hatta çok nadir de olsa kansere yakalanmadan 40-50 yıl önce görülebileceği belirtildi.

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Uzmanlar, bazı kanser türlerinin gelişimlerini sağlayan erken mutasyonların çoğunlukla 9 gende meydana geldiğine, bu keşfin, olası bir tedaviyi kolaylaştırabileceğine işaret etti.

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Uluslararası ekip, kanserlerin, DNA'larına aynı anda giren birçok farklı mutasyonlara sahip olabileceğini de keşfetti.Araştırmaya dahil edilen 2 bin 500 tümörün yüzde 22'sinin, DNA zincirinin bir defasında birçok yerden kırıldığı ve parçaların düzgün olmayan biçimde yeniden bir araya geldiği "kromotripsis" geçirdiği görüldü.

Bu sürecin, başta melanomlar olmak üzere birçok kanserin gelişiminde önemli bir vaka olduğu vurgulandı. Çalışma, gelecekte çocukların kansere yakalanmalarını önlemek için genetik mutasyonların taramadan geçirilmesini mümkün kılabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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