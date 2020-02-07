Kanser Olacağınız Yıllar Önceden Belli Olacak

Uluslararası ekip, kanserlerin, DNA'larına aynı anda giren birçok farklı mutasyonlara sahip olabileceğini de keşfetti.Araştırmaya dahil edilen 2 bin 500 tümörün yüzde 22'sinin, DNA zincirinin bir defasında birçok yerden kırıldığı ve parçaların düzgün olmayan biçimde yeniden bir araya geldiği "kromotripsis" geçirdiği görüldü.



Bu sürecin, başta melanomlar olmak üzere birçok kanserin gelişiminde önemli bir vaka olduğu vurgulandı. Çalışma, gelecekte çocukların kansere yakalanmalarını önlemek için genetik mutasyonların taramadan geçirilmesini mümkün kılabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.