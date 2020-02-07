Kanser Olacağınız Yıllar Önceden Belli Olacak

Kanserlerin, bazen teşhis konulmadan onlarca yıl önce tespit edilebileceği ortaya çıktı.Francis Crick, Welcome Sanger, European Bioinformatics Enstitüleri ile Oxford, Glasgow ve East Anglia üniversitelerinden 1300 bilim insanı 10 yıl boyunca genlerde kansere yol açan mutasyonları inceledi. Araştırma çerçevesinde 38 kanser türünde 2 bin 500'den fazla tümördeki 47 milyon genetik değişim analiz edildi.
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Bilim insanları, yumurtalık kanseri ile "gliyoblastom" ve "medülloblastom" olarak adlandırılan 2 tip beyin tümöründe genetik mutasyonların "bilhassa erken" gözlendiğini ortaya koydu.
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Yumurtalık kanserinde bu tehlikeli değişimlerin 10-20 yıl önce başladığı, hatta çok nadir de olsa kansere yakalanmadan 40-50 yıl önce görülebileceği belirtildi.
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Uzmanlar, bazı kanser türlerinin gelişimlerini sağlayan erken mutasyonların çoğunlukla 9 gende meydana geldiğine, bu keşfin, olası bir tedaviyi kolaylaştırabileceğine işaret etti.
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