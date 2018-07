Kanser hastalarının tedavileri artık tamamen ücretsiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL'ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik.

24 Haziran seçimlerinin ardından güçlü Türkiye adına çalışmalara hız kesilmeden devam edildiğini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlanmasını sağladıklarını anımsattı. Yayımlanan tebliğde, yapılan düzenlemeler ile kanser hastalarına bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözünü yerine getirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık.

Vatandaşlarımızdan, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek. Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek" diye belirtti.

"SUT’UN 3 BİN 550 İŞLEM KODUNDA FİYAT ARTIŞI YAPTIK"

2008’den beri Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) çeşitli düzenlemeler yapılsa da bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7 bin 400 işlem kodu bulunan SUT'un 3 bin 550 işlem kodunda fiyat artışı yapıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Yapılan değişikliklerle yüzde 14 ila yüzde 225 arasında fiyat artışı sağlandı. Bu düzenlemeyle başta üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk.

Tebliğdeki değişikliklerle sigortalılarımız ve sağlık hizmeti sunucularının sorunlarının çözümüne ilişkin çok büyük bir bütçe imkanı sunmuş olduk. SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 milyar TL kaynak artışı sağladık. Bu kaynağın sigortalılarımızın sağlık hizmetine erişimi, hizmetin yaygınlığı ve kalitesinde çok önemli artışlara dönüşmesini öngörüyoruz.

Yayımlanan tebliğle sağlık hizmeti sunumunda hiçbir zaman maliyet unsuru gözetmediğimizi, insana ve hayata verdiğimiz değeri ve önemi bir kez daha açıkça ifade etmiş olduk. Sağlık hizmet sunumu sektöründe bir arz-talep dengesi kurarak, ülkemizdeki sağlık hizmeti yatırımlarının artırılmasına da bir olanak sağlayarak sektörde buna bağlı kalite, erişilebilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı bekliyoruz. Bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.