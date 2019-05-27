KANSER AŞISI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz.

Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor" denildi.

Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının üretimi konusunda çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen 2. Dünya Sağlık Asamblesi'ndeki temasları kapsamında, Küba, Portekiz, Irak, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Endonezya ve Çekya Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Endonezya Sağlık Bakanı Nila Moeloe ile iki ülke arasında "Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması", Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolpanbayev ile "2014 tarihli İş Birliği Anlaşması'nın Ek Protokolü" imzalandı.

Bu anlaşmalarla sağlık hizmetleri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, ilaç, aşı ve tıbbi cihazlar, insan kaynağı kapasite gelişimi konularında teknoloji paylaşımı, uzman ziyaretleri, eğitim-seminer ve çalıştaylar ile sağlık sektöründeki yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi gibi çalışmalar yürütülecek.

Küba heyeti bu hafta Türkiye'ye gelecek

Öte yandan Sağlık Bakanlığından üst düzey heyetler tarafından, aşı yerlileştirme ve teknoloji transferi çalışmaları kapsamında son iki ayda Küba, Güney Kore, Bangladeş ve Endonezya'da önemli çalışmalar yürütüldü ve karşılıklı ziyaretlerle aşı, ilaç, tıbbi sarf ve cihaz konusunda işbirliği imkanları geliştirildi.

Küba ile 27 Ekim 2018'de Ankara'da imzalanan mutabakat zaptının ardından irtibatlar hız kazandı.

Bakan Koca'nın, Cenevre'de Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı.

Özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba'dan üst düzey bir heyet, bu hafta Türkiye'ye gelecek. Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan, Türkiye'de biyoteknolojik ürünlerin Ar-Ge'sini yürütecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik araştırma ve eğitim merkezinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde kurulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu konuda inceleme yapmak üzere, geçen hafta İrlanda Ulusal Biyoproses Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nü ziyaret etti.