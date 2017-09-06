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Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu

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Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu
Eskişehir'deki Kanlıtaş Höyüğü'nde 15 yaşındaki bir insana ait olduğu değerlendirilen 7 bin 500 yıllık mezar bulundu.

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki  Kanlıtaş Höyüğü'nde bulunan yerleşim alanlarından birinde 15 yaşındaki bir insana  ait olduğu değerlendirilen 7 bin 500 yıllık mezar bulundu.

İç Batı Anadolu'nun en eski yerleşmesi Kanlıtaş Höyüğü'ndeki kazılar,  2013 yılından beri Anadolu Üniversitesince (AÜ) sürdürülüyor.

Kazı Grubu Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi arkeoloji Bölümü Öğretim  Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen, milattan  önce 6 bin yılına ait höyükteki bulgular, bölgedeki yaşama ışık tutuyor.

"İSKELETİN 15 YAŞINDAKİ BİR İNSANA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Kazı Grubu Başkanı Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki  kazılarda gün yüzüne çıkarılan mezarın Anadolu'daki çok erken mezar tiplerinin  birebir örneği olduğunu kaydetti.

Mezarın içerisindeki insan iskeletinin cenin pozisyonunda bulunduğunu  aktaran Türkcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bacakları karnına doğru çekilmiş, ayakları paket gibi bağlanmış, bir  eli alnına konulacak şekilde yerleştirilmiş ve bir hayvanın kürek kemiği üzerine  konulmuş şekilde bulduk. Kemiklerinin çoğu kırık. Çene kemiği de tamamen  dağılmış. Kafası da normal olmayacak şekilde çevrilerek mezara yerleştirilmiş.  Bir kaza sonucu mu hayatını kaybettiği yoksa öldürüldü mü bunu şu anda net olarak  söylemek mümkün değil. Normal bir ölüm olmadığı da çok açık. İskeletin 15  yaşındaki bir insana ait olduğunu düşünüyoruz."

Türkcan, cesedin bir fırının yanına gömülmüş olmasının dikkat çekici  olduğunu anlatarak, "İç Batı Anadolu'nun en eski insan bulgusunu ortaya  çıkarttık. Kanlıtaş insanlarının izini şu ana kadar net olarak bu mezarda gördük.  7 bin 500 senelik bir mezar." diye konuştu.

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