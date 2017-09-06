Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu

Eskişehir'deki Kanlıtaş Höyüğü'nde 15 yaşındaki bir insana ait olduğu değerlendirilen 7 bin 500 yıllık mezar bulundu.

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki Kanlıtaş Höyüğü'nde bulunan yerleşim alanlarından birinde 15 yaşındaki bir insana ait olduğu değerlendirilen 7 bin 500 yıllık mezar bulundu.

İç Batı Anadolu'nun en eski yerleşmesi Kanlıtaş Höyüğü'ndeki kazılar, 2013 yılından beri Anadolu Üniversitesince (AÜ) sürdürülüyor.

Kazı Grubu Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen, milattan önce 6 bin yılına ait höyükteki bulgular, bölgedeki yaşama ışık tutuyor.

"İSKELETİN 15 YAŞINDAKİ BİR İNSANA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Kazı Grubu Başkanı Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda gün yüzüne çıkarılan mezarın Anadolu'daki çok erken mezar tiplerinin birebir örneği olduğunu kaydetti.

Mezarın içerisindeki insan iskeletinin cenin pozisyonunda bulunduğunu aktaran Türkcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bacakları karnına doğru çekilmiş, ayakları paket gibi bağlanmış, bir eli alnına konulacak şekilde yerleştirilmiş ve bir hayvanın kürek kemiği üzerine konulmuş şekilde bulduk. Kemiklerinin çoğu kırık. Çene kemiği de tamamen dağılmış. Kafası da normal olmayacak şekilde çevrilerek mezara yerleştirilmiş. Bir kaza sonucu mu hayatını kaybettiği yoksa öldürüldü mü bunu şu anda net olarak söylemek mümkün değil. Normal bir ölüm olmadığı da çok açık. İskeletin 15 yaşındaki bir insana ait olduğunu düşünüyoruz."

Türkcan, cesedin bir fırının yanına gömülmüş olmasının dikkat çekici olduğunu anlatarak, "İç Batı Anadolu'nun en eski insan bulgusunu ortaya çıkarttık. Kanlıtaş insanlarının izini şu ana kadar net olarak bu mezarda gördük. 7 bin 500 senelik bir mezar." diye konuştu.