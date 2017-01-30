Kankiler Avşar Film ile anlaştı!

14 yıllık arkadaş olan Seçkin piriler ve Meral Kaplan Avşar Film'in sahibi şükrü Avşar ile yeni projesi için anlaştılar.

14 yıllık arkadaş olan Meral Kaplan ve Seçkin Piriler, Şükrü Avşar'ın yeni projesinde yer alacaklar. Yeni dizi için kolları sıvayan Şükrü Avşar, yakın iki arkadaş olan Meral Kaplan ve Seçkin Piriler ile anlaştı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den ayrılan Seçkin Piriler "Artık benim için işim ve çocuklarım. Bu konuda tiyatro eğitimi aldım. Kaldığım yerden devam edeceğim." sözlerini kullandıktan sonra oyunculuğun yanı sıra tiyatro eğitimi aldığını ve oyunculuğa hız vereceğini belirtti.

OYUNUMUZ HAFİZE JALE ÖDÜLÜNE ADAY

Meral Kaplan ise şuan da gösterimde olan tiyotro oyunu ile Hafize Jale ödülüne aday gösterilen oyunda yer aldığını ve dizi oyunculuğundan çok tiyatro oyunculuğu yapmayı sevdiğini kariyerine bu yönde devam edeceğini belirtti. Meral Kaplan evlendiği ve çocuğu olduğu için uzun süre oyunculuğa ara vermesine rağmen kısa sürede aldığı eğitimle bu ödüllü oyunda yer aldı." Dizi oyunculuğundan daha eğlenceli ve kendimi ilk kez canlı şekilde sahnede bulmanın heyacanını yaşıyorum." şeklinde konuştu. Ayrıca yeni başlayacak olan ve anlaşma imzaladığı Avşar Film yapımı olan dizide yakın dostuyla yer alacağı için büyük keyif duyduğunu ve dostu Seçkin Piriler ile daha birçok projede yer almak istediğini belirtti.

NASIL BİR OYUN?

Rakkadare türündeki BKM tarzında skeçlerden oluşan insanları hem güldüren hemde düşündüren içinde müzikalin de buluduğu bir tiyatro oyun türü. Özellikle konular insanların gerçek hayatta yaşadığı olaylardan ele alınmış eğlenceli bir gösterim. Ülkede olan bir sürü soruna rağmen kapalı gişe giden oyun insanları kahkahaya vuruyor. Oyuncuları olan Serenay Aktaş ve Meral Kaplan'ın ilk deneyimi olan oyun insanlara hayatın gerçeklerini gösteriyor. Oyuncu koçu olan Serkan Atar bu iki oyuncuya yılların eğitimini verdi.

Yapımcısı: Barbaros Uzuner

Oyuncular:

Ebru Kaymakçı

Serenay Aktaş

Osman Dursun

Serkan Atar (yönetmen, oyuncu koçu, senarist)