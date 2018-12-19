"Kanıtlasınlar"

Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ın kulaklarını sırf yakışıklı olsun diye kestiği iddiaları üzerine yakışıklı oyuncu ateş püskürdü.

Murat Özdemir'in papağana işkence videosundan sonra çıkan, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğinin kulaklarını kestiği iddiaları Tatlıtuğ'u sinirlendirdi.

Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Tatlıtuğ, "Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak." dedi.

"Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın." diuyerek sitem eden Tatlıtuğ, kanıtlanırsa oyunculuğu bırakacağını belirtti.