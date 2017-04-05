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Kandırdılar beni!

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Kandırdılar beni!
Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın dansçısı Ömer Yeşilbaş ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edilen Rus şarkıcı Tasha ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Murat Dalkılıç’ın baş dansçısı Ömer Yeşilbaş’ın, Rusya’da şarkıcılık yapan Tasha ile cinsel içerikli mesajlaşmalarda bulunduğu iddia edilmişti.

Sözcü’nün ortaya çıkardığı yazışmaların ardından Yeşilbaş hesabın sahte olduğunu iddia etmiş, ünlü popçu Dalkılıç ise baş dansçısıyla olan iş ilişkisinin bittiğini açıklamıştı.

Söz konusu yazışmaların taraflarından olan Tasha, kameraların karşısına geçti. Mesajların doğru olduğunu öne süren şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.


"HER ŞEY DOĞRU"

Tasha: Yaşananlar karşısında şok oldum. Ömer’le tanışalı bir buçuk sene oldu ancak bu kötü mesajlaşma yeni oldu. Önce her şey çok iyi gitti çok iyi konuştuk…

Muhabir: Ömer Bey hesabın sahte olduğunu söyledi.

Tasha: Hayır, her şey doğrudur. Onun telefonunu aldım ve biz uzun süre konuştuk. Şimdi kalkmış hesabın sahte olduğunu söylüyor.

Muhabir: Murat Dalkılıç’la tanışıyor musun?

Tasha: Gördüm, ancak bizzat tanışma fırsatım olmadı.

Muhabir: Çıkan haberler sonrasında kendisi ya da Murat Bey’in menajeri sizi aradı mı?

Tasha: O taraftan arayan sonra olmadı ancak Türkiye’den çok sayıda insandan haklı olduğuma dair destek mesajları aldım.

Tasha, bu açıklamalarının ardından Ömer Yeşilbaş ile yaptığı yazışmaları muhabirlere gösterdi. Ve haklı olduğunu iddia etti.

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