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Kandilli'den flaş deprem açıklaması

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Kandilli'den flaş deprem açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Esenköy-Çınarcık Yalova depremiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada bölgede çok sayıda 'diri fay' bulunduğuna işaret edilerek vatandaşlar depreme dayanıklı binaları tercih etmeleri konusunda uyarıldı. Öte yandan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bu depremin İstanbulla ilgisi yok' dedi.

“BÖLGEDE ÇOK MİKTARDA DİRİ FAY PARÇASI BULUNMAKTADIR”

Açıklama şu şekilde:

“30 Kasım 2018 tarihinde Esenköy-Çınarcık-Yalova merkez üstünde yerel saat ile 05:36´da aletsel büyüklüğü 4.3 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 7 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa illerinde hissedilmiştir.  Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) kısmen de Batı Anadolu Açılma Rejiminin etkisi altındadır. İl Kuzey Anadolu Fay Zonu´nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir”

DEPREME DAYANIKLI OLARAK BİNALAR EN GÜVENLİ TERCİH

“Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu´nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi´nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı-Güney Doğu gidişlidir.  Tarihsel dönemde bölgede Marmara Denizi içerisinde KAFZ´nun kollarının geçtiği hatlar boyunca depremler etkili olmuştu. Ayrıca Yalova ili sınırları içinde ve çevresinde çok sayıda deprem meydana gelmiştir.

Aletsel Dönemde il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri 5.0-5.9 arasındadır. Büyüklüğü 6.0 olan depremler, genelde Marmara Denizi´nde ve komşu il sınırları içerisinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 18 km. uzaklıkta olan 1963 Adalar (İstanbul)-Marmara Denizi depremidir.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır”

‘DEPREMİN İSTANBUL’LA İLGİSİ YOK’

Öte yandan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Yalova’da meydana gelen depremin İstanbul’u etkilemeyeceğini söyledi.

“BU DEPREM ASLINDA UYARICI OLDU”

Depremin İstanbul’da Kartal, Tuzla ve Ataköy gibi ilçelerde yoğun hissedildiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, “Kentin kayalık yerlerinde hissedilmedi. Çünkü bu depremin İstanbulla ilgisi yok. Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Armutlu burnuyla İmralı Adası , Gemlik Körfezi’nin girişinde bir deprem bekleniyor. Bu bölgede 6.3-6.4’lük bir deprem olacak. Meydana gelen deprem Bursa Balıkesir ve Yalova’yı etkiler. Mudanya, Gemlik, Armutlu, Çınarcık, Yalova, İmralı adası bu depremden çok etkilenir” diye konuştu.

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