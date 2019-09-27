KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

İstanbul’daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden açıklama yapıldı. Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamasında dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek" dedi.

"450 TANE GÖZLEM İSTASYONU VAR"

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğer depremin de kuzeyde olduğunu söyleyen Özener, "7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi. 450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Sadece sismoloji gözlemleri yapmıyoruz. Dolayısıyla Kandilli, 7 gün 24 saat gözlem yapan son teknolojik imkanları kullanan Türkiye'deki nadir hatta tek olacak bir kurumdur. 250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Herkesin üstüne düşen yapmalı. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var." ifadelerini kullandı.

"7 ÜZERİNDE DEPREMLER BEKLENİYOR"

Özener,'Marmara'da olacak depremlerin 7 ve üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek. 5.7'lik bir deprem oldu Marmara'da tehlike yok demek pek gerçekçi değil. Keşke o kadar kolay olsa. Keşke hiç deprem olmayacak olsa. 7 gün 24 saat gözlem yapmanız lazım. Türkiye'de çok farklı kaynaklar var. Marmara'da yaklaşık 15 sene önce deniz tabanı gözlem evini kurduk. Marmara'nın içinde 15 tane deniz tabanı gözlem istasyonumuz var."dedi.