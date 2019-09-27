  • BIST 104.856
  • Altın 271,518
  • Dolar 5,6578
  • Euro 6,1856
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

»
KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
İstanbul’daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden açıklama yapıldı. Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamasında dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener  "Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek" dedi.

prof.-dr.-haluk-ozener.jpg

"450 TANE GÖZLEM İSTASYONU VAR"

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğer depremin de kuzeyde olduğunu söyleyen Özener, "7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi. 450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Sadece sismoloji gözlemleri yapmıyoruz. Dolayısıyla Kandilli, 7 gün 24 saat gözlem yapan son teknolojik imkanları kullanan Türkiye'deki nadir hatta tek olacak bir kurumdur. 250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Herkesin üstüne düşen yapmalı. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var." ifadelerini kullandı. 

"7 ÜZERİNDE DEPREMLER BEKLENİYOR"

Özener,'Marmara'da olacak depremlerin 7 ve üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek. 5.7'lik bir deprem oldu Marmara'da tehlike yok demek pek gerçekçi değil. Keşke o kadar kolay olsa. Keşke hiç deprem olmayacak olsa. 7 gün 24 saat gözlem yapmanız lazım. Türkiye'de çok farklı kaynaklar var. Marmara'da yaklaşık 15 sene önce deniz tabanı gözlem evini kurduk. Marmara'nın içinde 15 tane deniz tabanı gözlem istasyonumuz var."dedi. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI26 Eylül 2019 Perşembe 13:45
  • "SORUMLU BENİM"26 Eylül 2019 Perşembe 12:49
  • EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!20 Eylül 2019 Cuma 19:46
  • CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!20 Eylül 2019 Cuma 19:43
  • YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!16 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
  • İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:53
  • JENNİFER LOPEZ, YENİ FİLMİ İÇİN ÖDÜLLERİ BEKLİYOR!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
  • GENÇ İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:34
  • MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
  • ÜNLÜ MODEL STELLA MAXWELLA'DAN BÜYÜK AYIP!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim