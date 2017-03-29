Kandilli Müdürü Prof. Özener: Şu anda Marmara'da 7.2'lik bir deprem enerjisi var

Türkiye'de yaklaşık her yedi yılda 7'nin üstünde bir sarsıntının sürpriz olmadığını belirten Prof. Özener, "Marmara'da deprem enerjisi birikmiş durumda. Şu anda da bir deprem olabilir, belki bir, belki beş, belki 10 yıl sonra da olabilir ama olacağı kesin

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'da şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem enerjisi biriktiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Prof. Özener, "Türkiye ve yakın coğrafyasında, Türkiye'nin etkilenebileceği Ege'de, Akdeniz'de yaklaşık her 3,5 yılda 7'nin üstünde bir deprem meydana geliyor. Türkiye kara sınırını da düşündüğünüzde Türkiye'de yaklaşık 6,5-7 yılda bir 7'nin üstünde depremin olması sürpriz değil" dedi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener şöyle konuştu:

"Marmara'da şu anda 7,2'lik bir deprem enerjisi birikmiş durumda. Dolayısıyla Marmara'da şu anda da bir deprem olabilir, belki bir, belki beş, belki 10 yıl sonra da olabilir ama olacağı kesin. Çünkü fay hattı geçiyor, tarihsel depremler var, tarihi depremler tekrarlanıyor. Bir gün bu depremi yaşayacağız ama ne zaman yaşayacağımızı maalesef kimse bilmiyor.

Kuzey Anadolu Fayı 1939'da Erzincan'dan kırılarak geldi, 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleriyle nihayetlendi. Kırılmayan bir sonraki kısmı Marmara Denizi içinden geçiyor. Türkiye'de 7'nin üstünde deprem beklenebilecek bölgeler var, farklı yerlerde yine 7'nin üstünde deprem olabilecek fay hattı var.

Ama Türkiye'de insanların en çok ilgisini çeken yer Marmara. Deprem İstanbul'a ne kadar yaklaşırsa insanların depreme ilgisi o kadar artıyor. Çünkü ekonominin kalbi, nüfusun kalbi İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'a depremin yaklaşması, deprem konusuna insanların ve karar vericilerin ilgisini daha çok artırıyor."

Prof. Özener, Türkiye'de 3'lük depremin 4'lük depremden daha fazla olduğu bilgisini de verdi: "Yani depremin büyüklüğü arttıkça görülme sıklığı azalıyor."