Kanal İstanbul Bir Rant Projesidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü Gazetesi'nden Fatma Vurgun'un haberine göre Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’ düzenlendi. Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na DSİ’nin düzenlediği Kanal İstanbul raporunun sümen altı edildiği iddiaları soruldu.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Bende çıkarılan dosyanın teknik kısımları ile ilgili bilgiyi almış durumdayım. Böyle bir dosyanın orada sümen altı edildiği, neredeyse üç İstanbullu’dan birinin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. İlgili detayları içeren raporu tümüyle inceliyoruz. Bu konuda da sizi bilgilendireceğiz. Ortada bir proje var, ya da yok; emin değilim. Çünkü baktığınızda İstanbul’a sunulan Kanal İstanbul projesi bir 3D çalışması… Sadece, kanalın ortasında giden bir tane vapur ve şilep görülüyor. Bu planda Kanal İstanbul ne işe yarayacağı belli değil” dedi.

KANAL İSTANBUL İÇİN DSİ RAPORU SÜMEN ALTI MI EDİLİYOR?

“ÇED raporuna ek olarak sizin gönderdiğiniz raporun içinde neler var ve DSİ'nin zamanında Kanal İstanbul ilk gündeme geldiğinde hazırladığı bir raporun sümen altı edildiği ve ÇED raporuna eklenmediği iddiası var. Sizin bu rapora ilişkin bir bilginiz var mı?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu:

GÖRÜNTÜLERDE VAPUR VE ŞİLEP VAR; KANAL İSTANBUL NE İŞE YARAYACAK?

İBB olarak Kanal İstanbul'un teknik olarak yanlış bir proje olduğunu söyleyen İmamoğlu, ”Bu projenin sorunlu olduğunu söyleyen sadece biz değiliz; DSİ’de var. DSİ’nin tutarlı ve teknik bir politika uyguladığı için de kendilerine teşekkür etmiştim. Bu dosyanın teknik kısımları ile ilgili bilgiyi almış durumdayım” dedi.



Bu derece kritik bir projenin halka sorulmadan sümenaltı edilemeyeceğini belirten İBB başkanı, “Bu projeyle üç İstanbullu’dan birinin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu raporla İlgili detayları içeren raporu tümüyle inceliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.Ortada bir proje var, ya da yok; emin değilim. Çünkü İstanbul’a sunulan Kanal İstanbul projesi bir 3D çalışması… Görüntülerde bir tane vapur ve şilep var. Kanal İstanbul ne işe yarayacak? Sadece, İstanbul Boğazı'ndan tehlike arz eden tankerler geçmeyecek deniliyor. Bütünüyle bu sav üzerinden yürütülen bir çalışma var” ifadesini kullandı.

BU PLANLA ŞEHRE İLAVE NÜFUS EKLENECEK

Ekrem İmamoğlu, kamuoyuna yansıtılan projede “Bakın ne güzel bir proje diye elleriyle gösteriyorlar; gördüğünüz manzarada ne var?” diye sordu. Planda 40-50 katlı göktelenlerin olduğunu belirten İBB Başkanı, “Kanalın sağında solunda, koca koca göktelenler var. Tankerler oradan geçmesin buradan geçsin dediğiniz noktada, 1 milyon 200 bine yakında nüfusun yerleşeceği bir alan var projede. Bu planla şehre ilave nüfus eklenecek. Kötü bir kentleşme modeli dayatılıyor bize” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL’UN DENİZİ, SUYU TEHLİKEDE

Projenin ciddi anlamda bir rant projesi olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’un suyu, denizi tehlikede. Dünya coğrafyasındaki tek iç deniz modeli olan Marmara Denizi tehlikede. Canlı türleri tehlikede. İstanbul'un o güzelim coğrafyasında 135 milyon metre kareye yakın İstanbul tarım alanlarının yüzde 15'i heba oluyor. Biz bunları tartışmaya açmaya çalışıyoruz.” diye yanıt verdi.

‘SİZİN DE FİKRİNİZİ ALALIM’ DEDİKLERİNİ DUYMADIM

Devlet yetkililerinin yerel gündemlerde ekranlara çıkıp proje anlatmasını eleştiren İBB başkanı, “Sizin de fikrinizi alalım dediklerini görmedim, duymadım. Şuan tartışma ‘Niye karşısınız?’ ya ‘Siz neyi savunacaksınız?’ ekseninde ilerliyor. Biz en azından karşı olduğumuz şeyleri araştırdık. Büyükşehir’in elindeki raporları biliyoruz. Nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz” dedi.

PAZARTESİ GÜNÜNÜN BEKLEYİN

Ekrem İmamoğlu ayrıca:

* “Bir Möntrö’dür gidiyor. Tarihçi, hukukçu olmayan herkes bu konuyu tartışıyor.”

* “Sayın bakan açıklama yapıyor. ‘En yakın zamanda kazmayı vuracağız’ diyor. Bu karar sadece 16 milyon insan değil 82 milyon insanı ilgilendirir. O bakımdan DSİ’nin her şeye rağmen derin, teknik, ahlak ve kültüründen dolayı sağlıklı bir rapor sunması ve ‘buna karşıyız’ demesi, ‘İstanbul’un su politikaları açısından karşıyız’ demesi beni mutlu etti.”

* “İBB olarakta hukuki haklarımızı inceliyoruz. Bu konu da açıklamamız olacak; pazartesi gününü bekleyin. 130 sayfalık araştırma raporunun sonundaki cümleyi her yerde söyledim. ‘Ya kanal ya İstanbul’ diyor. Projeyi savunan bilim insanı neyi savunduğunu göstersin. TEM karayolu, E-5 karayolu, 3.köprü yolu ya da Kuzey Marmara Otoyolu daha dün yapılan bu yeni yapılar yeniden yapılacak. Ben teknik insanım. Başlayacağım, yapacağım diyenlerden daha çok bireysel iş başarmış, proje yapmış insanım.” ifadelerini kullandı.

“FAYTON KONUSU YILIN İLK YARISINDA ÇÖZÜLECEK”

Büyükada'da hastalık tespit edilen 81 at için açıldığı söylenen mezar ve Adalar Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamda sorulan İmamoğlu, “Dün, bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar'da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı ama ulaşım ama başka konularda bu yılın ilk yarısında yüzde 90'ı çözülmüş olacak. Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız. Söylediğiniz süreci de takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.