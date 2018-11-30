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Kanal D o dizisine final mi yaptıracak?

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Kanal D o dizisine final mi yaptıracak?
Kanal D'nin büyük umutlar bağladığı Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel'li Muhteşem İkili dizisi reytinglerde çakıldı. Dizi için erken final kararı alındığı konuşuluyor.

Kanal D'nin iddialı dizisi Muhteşem İkili'ye erken final yolu gözüktü. Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel'li kadrosuyla ekranda fırtına estirmesi beklenen Muhteşem İkili, reytinglerde resmen çöktü. Dizinin 5. bölümü reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi.

Kötü gidişe dur diyemeyen Muhteşem İkili için erken final kararı alınacağı konuşuluyor.
İddialı kadrosu ve bol aksiyonlu sahneleriyle ekrana gelen Kanal D'nin Muhteşem İkili dizisine Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel de yetmedi. 5. bölümü dün akşam ekrana gelen Muhteşem İkili, reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi.

Muhteşem İkili'nin reytinglerde her bölümde çakılması üzerine Kanal D yönetiminin erken final kararı aldığı ve dizinin yakında final yapacağı konuşuluyor. Yıldız oyuncular ve bol aksiyon diziyi kurtarmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

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