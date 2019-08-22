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KANADALI ŞİRKET, SAMSUN'DA ALTIN ARIYOR!

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KANADALI ŞİRKET, SAMSUN'DA ALTIN ARIYOR!
Kanadalı madencilik firması olan Eldorado Gold Corporation’ın Şahin Dağları’nda altın madeni araması yapmak için ruhsat aldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre Kanadalı madencilik firması olan Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’de yüzde 100 katılımıyla oluşturulmuş olan uzantısı Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş Samsun’un Kavak ve Havza ilçeleri arasında kalan Şahin Dağları’nda altın madeni araması yapmak için ruhsat aldı. 1975 hektar alanda yapılacak çalışma 16 Ekim 2024 tarihine kadar sürecek.

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