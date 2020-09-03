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Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

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Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!
Kanada'da ABD'den ithal edilen soğanlarla bağlantılı salmonella vakalarının artışı devam ediyor. Yetkililer bazı şüpheli markaların ürünlerinin kullanmaması konusunda uyarıda bulundu.
Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!
Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini, toplam salmonella vaka sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.
Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!
Kanada'da Temmuz ayı sonunda hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları, salgının ABD'den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu tespit etmişti.
 devamı aşağıda 
Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı.

Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!
Salmonella vakalarının giderek artmasının ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) 21 Ağustos'tan bu yana 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini duyurdu.
Kanada'da şimdi de salmonella alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Toplam vaka sayısının ise 457'ye yükseldiği ifade edildi.

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