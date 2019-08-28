KAN DONDURAN VAHŞET!

Bir ayin uğruna aynı anda katledilen 227 çocuğun iskeleti, Peru'nun kuzey sahilindeki toplu bir mezarda ortaya çıkarıldı.

SonDakika.com'un haberine göre; Arkeologlar, toplu kesim alanlarını barındıran kan donduran keşfi, Peru'da yapıldı. Lima'nın kuzeyindeki Trujillo'nun bir sahil kasabası olan Huanchaco'da Pampa La Cruz'dan olay fotoğraflar yayınlandı.