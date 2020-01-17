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Kan Donduran Sözler.

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Kan Donduran Sözler.
Filiz Aker'in bir gazeteye yıllar önce söylediği korkunç sözler. ''Ben erkeğimi bir kadın ile görürsem orada öldürürüm.''

Filiz Aker’in 1993 yılında verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Aker’in sözleri ise okuyanların kanını donduracak cinsten…

“ACIMAM, GEBERTİRİM”

Filiz Aker’in 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportaj gün yüzüne çıktı. Vatan Şaşmaz’ın katili Filiz Aker’e 1993 yılında “Sema Soruyor?” adlı köşesinde yer veren Sema Denker, gazete küpürünü paylaştı. Filiz Aker’in 1993 yılında yaptığı açıklamada “Erkeğimi çok kıskanırım” ve “Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim” ifadelerini kullanmış.

“KADIN İLE ERKEK EŞİT DEĞİLDİR”

Eski manken olan Filiz Aker, Denker’in “Vücudunuzu beğenir misiniz?” sorusuna ise “Bacaklarımı çok beğenirim” cevabını vermiş. Röportajından satış başların yer küpürde Aker’in “Kadın ile erkek eşit değildir” sözleri de yer alıyor.

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