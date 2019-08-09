KAMU İŞÇİSİNİN BEKLEDİĞİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU!

Hükümet kamu işçilerine ilk 6 ay için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış teklif yaptı.



SonDakika.com'un haberine göre; Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu