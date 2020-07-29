  • BIST 1.127
  • Altın 438,499
  • Dolar 6,9477
  • Euro 8,1659
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi!

»
Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi!
Kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli programların kullanılması zorunlu hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı. Bu rehberde kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi.

Kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak. Kamuda “bilmesi gerekenler prensibi” ile evraklara ulaşımın hedeflendiği rehberle tüm kamu kurumlarında siber saldırıların engellenmesi, bilgi sızdırılmasının kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, rehberle “Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi”, “Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi” gibi 12 başlıkta hedefler ortaya konuldu.

 

 

 

Her çalışana özel anket

"Gizliliği veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek kritik türdeki verilerin" güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan rehbere göre, kurumun tüm bilgi ve iletişim envanteri ve varlıkları çıkarılacak. Her bir çalışan hazırlanan özel bir anketi dolduracak ve ne kadar kritik bilgiye sahip olduğu ile kimlerin erişim imkanı olduğu tespit edilecek.


Buradaki puanlamalara göre, kurumların güvenlik altyapıları da derecelendirilecek. Kurumlar derecelere göre bir altyapı çalışması yapacak ve tüm bilgi işlem altyapıları saldırılara hazır ve korunaklı olacak.
Bu çalışma ile kurumdaki tüm “bilmesi gerekenler prensibi”, “zayıf noktalar”, “asgari yetkiler”, “yetkin personel” başlıklarında tespitler yapılacak.

Bu çalışma ile tüm kamu kurumlarının siber saldırılar, bilgi sızdırılması ile evrakların kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

Whatsapp yerine yerli haberleşme uygulaması

Rehberde kurumsal haberleşme amacıyla WhatsApp ve benzeri yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine sunucuları kurum kontrolünde olan mesajlaşma uygulamalarının kullanılması da istendi.

Rehberde, “Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir. Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmamalıdır” denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı28 Temmuz 2020 Salı 11:13
  • YKS sonuçları açıklandı!27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:46
  • 4 Şehit 26 yarali27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:27
  • Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi!27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22
  • YKS birincilerinin illeri belli oldu27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:19
  • Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:00
  • Kınalıada'da yangın25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:51
  • Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntüler25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:38
  • Sosyal medya düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi24 Temmuz 2020 Cuma 13:35
  • Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia! Kameralara baktım...24 Temmuz 2020 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim