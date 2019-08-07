KALIPLARINI YIKTI

Büyük beden modellik yapan Tabria Majors, insanların büyük beden olan kadınlara olan bakış açılarını değiştirmek için bir dergiye çıplak poz verdi.

2017 yazında Sports Illustrated'ın kadrosuna dahil olan büyük beden model Tabria Majors, kadın dergisine verdiği çırılçıplak poz ve açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.Büyük beden modeli Tabria Majors, çıplak poz verdiği dergiye yaptığı açıklamada; bazı insanların büyük beden kadınları egzersiz yapmaya ihtiyaçları olmadığını söylediklerini, ama bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi.