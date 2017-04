Kalın'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair açıklamalar yapıyor. Kalın Avrupa ile ilişkiler için "Çok açık söyleyeyim Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonları yaratmaya çalışıyorlar." dedi.

Kalın'ın açıklamalrında öne çıkan başlıklar

Özellikle referandum sürecinde ve hemen ardından Avrupa'da bazı çevrelerde yapılan değerlendirmeler oldu. Türkiye'nin nasıl bölündüğüne dair yanlış tespit ve okumaları oldu. Batı demokrasilerinde yapılan seçimlere baktığımızda yüzde 50'leri, 60'ları görüyoruz. Biz hiçbir zaman "Bu katılım çok düşük" yaklaşımında olmadık, hep saygılı olduk. Aynı saygıyı Batılılardan beklemek de hakkımız. Fransa'da dün yapılan seçimlerde çok parçalı bir yapıyı ortaya koydu. Biz de kalkıp "bölünmüşlüğü" ortaya koyarak birtakım değerlendirmeler mi yapalım? Biz bunlara tevessül etmiyoruz.



Cumhurbaşkanına suikast çağrısına sert tepki

Bir siyasinin sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi çağrısı yapmak gibi hazin bir olayı gözlemlemekteyiz. Bunlar Erdoğan düşmanlığı üzerinden düşmanlık yapan bazı çevre, siyasilerin ve onlara payanda olan PKK, FETÖ gibi düşmanların yazdığı senaryoyu tekrarlamaktan ibarettir. Bu tür şeylerin sıradanlaşmasına ve normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz.Cumhurbaşkanına suikast çağrısına sert tepki

Fransız diplomat dün bir özür beyanında bulundu biz bunu yeterli bulmuyoruz. Hafife alınacak bir konu asla değildir. bunun hukuki sonuçları olur buna da katlanmak zorundadır. cumhurbaşkanımızın avuktlarıyla bir suç duyurusunda bulunduk bunları bulabilirisiniz.

Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhtarı söylemlerin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bu başka bir şeylerin zeminini hazırlama gayretidir. Bunlar siyasi analiz, yorum değildir, başka bir planın parçası olarak gündeme getirilen konulardır. Biz demokrasi adına, milli irade adına, ahlak ve vicdan adına bu faşizan yaklaşımların normal ve meşru görülmemesi için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz ve bu tür söylemlere müsamaha etmeyeceğiz."

5 önemli seyehat

İlk olarak Hindistan'a ardından Rusya'da Putinle görüşecek.

Ardından Çin'e gideceğiz.Uluslararası toplantıya katılacak ama çin devlet başkanıyla ikili görüşmeleri olacak. Ardından ABD başkanı Trump'la görüşmek için Washington'a gidecek. Mayıs sonunda ise NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanımızın parti üyeliği

16 Nisan'da onaylanan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanının partisine üyeliğinin yolunu açmıştır. Bunun dünyanın pek çok ülkesinde örneği var. Cumhurbaşkanımız YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıkladıktan sonra üyelik başvurusu olacaktır.Genel başkanlık için ise AK parti'den gelen bir talep üzerine değerlendirilecektir

Avrupa ile ilişkiler

Avrupa'da bir akıl tutulması yaşanıyor. Hukukun üstünlüğü derken Türkiye düşmanlığı yapan teröristlere kapılar açılmaktadır. Bunun tam tersi olsaydı Avrupa'nın tepkisi ne olurdu

Son dönemde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının bir ivme kazanması bizim de üzerinde hasssayetle durduğumuz bir konu. Avrupa her şeyden önce kendi değerleriyle çelişmektedir. Zaman zaman Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapanların birtakım kehanetler de bulunduğunu görüyoruz. Bazı Batılı aydınlar, siyasetçiler bir şeylerin sonunu ilan ettiklerini görüyoruz. Dinin, siyasetin sonunu ilan etmeler vs. Bir son ilan etme alışkanlığını görüyoruz. Türkiye'de de bir şeylerin sonunun geldiğine dair açıklamalar geliyor. Şunu bilsinler ki, bizim için her şey yeni başlıyor

Şunu bilsinlerki bizim için bir son gelmedi. Türkiye daha yeni başlıyor. Türkiye etkin bir aktör olmak için çalışıyor. Çok açık söyleyeyim Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonları yaratmaya çalışıyorlar.

AB ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz.

Fasılları açıcak olan Avrupadır.

Göç anlaşmasında Avrupa üzerine düşeni yapmalıdır.

3 milyar Avro'nun ödenmesi gerekiyordu. 1.5 milyarı sözleşmeye bağlanmıştır. Ama gelen daha azdır. Bir tarafta yüzyılımızın en büyük göç dalgası ile uğraşıyoruz. Onlar ise üzerine düşeni yapmıyor.

TC vatandaşlarıının Schengen vizesine dahil olmasıdır. Ama bu da erteleniyor.Avrupa tutarlı ise teröre kapı açmamalı. üzerine düşeni yapmalı.

Avrupa Konseyi bizim kurucusu olduğumuz bir kuruluştur. Hep şeffaf bir ilişki içinde olduk

Referanduma gelen AGİT gözlemcileri

AKPM gözlemciler heyetinde ki bazı üyelerin açıkca PKK destekçisi olduğu ortaya çıktı. Herkesin malumu. Bu kişilerin yazdığı raporların bir tarafız nitelik arz etmesini beklemiyoruz. Bazıları açıkça gelip hayır kampanyası yaptılar.

Bizim iş birliği çabalarımıza rağmen bazı maksatlı çevrelerin siyasi saikle hareket ettiğini görüyoruz. AKPM genel kurulunda belli çevrelerin bu konuları gündeme getirdiğini biliyoruz. Bu açıkça siyasi bir operasyondur. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasından rahatsız olanların yaptığı bir siyasi operasyondur. Algı operasyonlarına rağmen biz çalışmalarımızı en şaffaf şekilde yürüteceğiz.

Terör tehdidi devam ettiği sürece Türkiye operasonlar devam eder

Bütün güvenlik birimlerimiz muazzam bir özveriyle ülkenin dört bir tarafında mücadele veriyor. Aynı şekilde Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu'nu tamamladık. TSK'nın zaman zaman Irak'ta PKK'ya karşı operasyonlar var. Bu çerçevede ulusal güvenliğimizi oluşturan bir tehlike söz konusu olduğunda buna Türkiye cevap verir. Fırat Kalkanı Harekatı biter ama terör tehdidi devam ettiği sürece Türkiye yeni operasyonlar yapar.

S-400 alımı