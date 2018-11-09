Kaliforniya yanıyor !

ABD'nin Kaliforniya (California) eyaletinde yangın çıktı.

Rüzgar sebebiyle çıktığı belirtilen yangın etkisini artırarak sürdürürken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. Koca bir ormanlık alanın kül olduğu Kaliforniya yangınında, binlerce kişi tahliye edildi. Yangın, 243 kilometrelik bir alana yayıldı.

Rüzgarla başlayan yangın hızla yayıldı. Binlerce ağacın yandığı, kocaman bir ormanlığın kül olduğu yangın hala söndürülemedi.72 kilometrekarelik ormanlık alan kül oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken hayatını kaybedenlerin sayısı henüz açıklanmadı. Yangına 1500 kişilik bir ekip, 300 itfaiye aracı, 20 dozer ve pek çok araçla müdahale ediliyor.

Kaliforniya'da yangın: Alevler ormanı yok etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangın çıktı. Rüzgar sebebiyle çıkan yangında kocaman bir orman kül oldu, San Francisco'nun kuzeydoğusundaki binlerce kişi tahliye edildi.

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Kaliforniya eyaletine bağlı 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında 1000'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Bölgede acil durum ilan edildi. Can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.