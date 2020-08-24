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Kalbim acıyarak geldim!

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Kalbim acıyarak geldim!
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa’da ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’ni İzmir’de açtı.
Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı: Kalbim acıyarak geldim!

Açılışa İzmir Menderes’te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan ev sahipliği yaptı.

Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı: Kalbim acıyarak geldim!

Törene, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Ezgi Mola’nın gözyaşları
Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı: Kalbim acıyarak geldim!
Ezgi Mola, açılış konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi:
Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı: Kalbim acıyarak geldim!

“Kalbim acıyarak buraya geldim. Acılarıyla mücadele eden çocuklar artık yalnız değil. Burada Saadet öğretmen gibi bir kahramanla birlikteyiz. Çünkü bizi sevgi kurtaracak.”

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