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Kainat iki'ncisi öldürüldü

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Kainat iki'ncisi öldürüldü
İzmir'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2’ncisi olan Pınar Çoban (31), sevgilisi Ferhan Sarıçam (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sarçam, Çoban’ı öldürdükten sonra aynı tabancayı kafasına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

İzmir'de vücut geliştirmede geçen yıl kâinat 2’ncisi olan 31 yaşındaki Pınar Çoban, 38 yaşındaki sevgilisi Ferhan Sarıçam  tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sarçam, daha sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, dün, sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından, 2 buçuk yıldır birlikte yaşadıkları evde tabancayla vurularak öldürüldü. Sarıçam daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Pınar Çoban,  geçen yıl Almanya'da düzenlenen yarışmada kainat ikincisi olmuştu.

Uluslararası dereceler kazandığı spora sağlık için başladı
Sarıçam tarafından öldürülen Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor, hayatının büyük bölümünü kapladı. Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014’te kainat 8’incisi olan Çoban, 2016’da da 4’üncülük elde etti. Çoban, geçtiğmiz yıl ise Almanya’da kainat 2’ncisi oldu.  

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