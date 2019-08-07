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KAHVE 1 TL

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KAHVE 1 TL
TBMM Başkan'ı Mustafa Şentop'a göre, 22 bin liralık maaşlarıyla geçinemeyen milletvekillerine bir kötü haber.40 yıl hatır sayılan Türk kahvesi ve Hazır Kahveler yüzde yüz zamlandı...

Turkiyegundemi.com'da yer alan habere göre, TBMM tatilde ama faaliyetler devam ediyor. Ekim'de mesaiye başlayacak olan milletvekillerini kötü bir sürpriz bekliyor.

Çay ocaklarından servis yapılan Türk kahvesi ve hazır kahveye yüzde yüz zam geldi.

Fincanı 50 kuruş olan Türk kahvesi ve hazır kahve artık 1 TL.


Kahveye yapılan bu yüzde yüzlük zammın neredeyse 10 yıl sonra yapılan ilk zam olduğu belirtiliyor.


TBMM Başkanı Şentop: Milletvekilleri geçinemiyor, toplu ulaşım aracıyla Meclis’e gelen var
Milletvekillerinin içini rahatlatacak haber ise çaya zam yapılmadı.

Bir bardak çay hala 25 kuruş.

Vekil ve misafirleri doya doya çay içebilirler...

(Turkiyegundemi.com Özel Haber)

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