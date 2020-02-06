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Kahreden Detay

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Kahreden Detay
Son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Gelen son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

 

Son dakika... Pegasus uçak kazasında kahreden detay Beraber uçacaklardı, son anda...
 

 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.

 
 
 

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti. 

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar (30), Alev Gençoğlu (61) ve Songül Bozkurt (29) olduğu açıklanmıştı.

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