İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Ayşe And, Aslı İzmirli, Eda Uslu, Liana Hananel ve düşen jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet son yolculuklarına uğurlanıyor. Aslı İzmirli'nin cenazesini bu yaz evleneceği Lübnanlı nişanlısı Bassam Houssami al

İRAN’daki kazanın kurbanları arasında olan 8 arkadaştan Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camisi’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanıyor. Her iki arkadaşın cenazelerinin camiye getirilmesi, aileleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camisi’ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And’ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Kahreden anlar Son yolculuklarına uğurlanıyorlar...

Aslı İzmirli’nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

Aslı İzmirli'nin turizmci nişanlısı Houssami ailesiyle birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine gelerek cenazeyi teslim aldı. Hayli üzgün olan Houssami burada taziyeleri kabul etti.

LİANA HANANEL’İN CENAZE TÖRENİ

1 çocuk annesi Liana Hananel için de Ulus Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Hananel, cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. (DHA)

MELİKE KUVVET’İN CENAZESİ KONYA’DA UĞURLANIYOR

Kaza yapan özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi, memleketi Konya’da kaldırılıyor.