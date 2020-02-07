Kahredeb Detay

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
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Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.
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Gençoğlu'nun arkadaşı Dilek Parıldar, AA muhabirinin soruları üzerine, arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi.
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Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.
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Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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İşte cenaze töreninden kareler...
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