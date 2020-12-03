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Kahramanmaraş'ta sıcak dakikalar... Otele operasyon... 2 polis yaralı

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Kahramanmaraş'ta sıcak dakikalar... Otele operasyon... 2 polis yaralı
Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi.

Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden POLİS  ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele OPERASYON düzenledi.

 

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.

 
 
 

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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