  • BIST 102.889
  • Altın 148,708
  • Dolar 3,5392
  • Euro 4,1802
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi

Kahramanmaraş'ta mahalleyi pireler istila etti

»
Kahramanmaraş'ta mahalleyi pireler istila etti
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi, pire istilasına uğradı. Mahalle sakinleri, pireler yüzünden vücutlarında yaralar çıktığını söyleyerek yetkilerden yardım istiyor.

Andırın merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Darıovası Mahallesini pire istilasına uğradı. Vatandaşlar pireler yüzünden evden çıkamazken mahalle muhtarı Duran Çınkır, yetkililere ilaçlama yapmaları konusunda başvurduğunu fakat herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi.


Çınkır, havanın kurak geçmesi nedeniyle pirelerin mahalleyi adeta istila ettiğini belirterek, "Son bir haftadır pireler mahallemizi pire bastı. Yetkililere bildirdik ama bir türlü netice alamadık. İlaçlanacağını söylediler ama henüz gelen olmadı. Mahalle halkı çok tedirgin, gece uyuyamaz olduklarını söylüyorlar. Gerçekten her yer pire dolu. Artık birileri bu işe el atmalı, yoksa daha büyük hastalıklar ortaya çıkacak" dedi.


Mahalle sakinlerinden Meryem Kundakçı ise çocuklarını okula göndermeyecek dereceye geldiklerini ifade ederek, "Pirelerden uykuları yitirdik, evimizin içi, dışı hatta yataklarımıza kadar pire doldu. Çocukları ısırıyor ve alerji yapıyor. Bir an önce yetkililer buna bir çözüm bulmalıdır" dedi.


Mehmet Kundakçı da mahalle halkının camiye gitmeye korktuğunu anlatarak, "Artık camiye bile gidemez olduk, cemaat neredeyse camiyi bıraktı. Vücudumun her yeri pire ısırığı ile dolu. Bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Mahallede bulunan tüm hanelerde pire var, canımızdan bıktık" dedi.


Mahalleli yetkililerin biran önce ilaçlama yapıp pirelerden kendilerini kurtarmalarını istediler.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Organik tarım yapıyoruz" dediler seralardan hintkeneviri çıktı26 Eylül 2017 Salı 10:05
  • Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı!26 Eylül 2017 Salı 09:24
  • TSK, oy sayımı sürerken bu fotoğrafı paylaştı!26 Eylül 2017 Salı 09:15
  • Türkmenler ve Araplar boykot etti26 Eylül 2017 Salı 09:07
  • Alkollü sürücü dehşet saçtı!26 Eylül 2017 Salı 08:56
  • O teröristler öldürüldü!26 Eylül 2017 Salı 08:51
  • Yağmur yağmayınca muskacıyı öldürdü26 Eylül 2017 Salı 08:43
  • Ünlü sporcu yoğun bakımda26 Eylül 2017 Salı 08:39
  • 'Savaş ilanıdır'26 Eylül 2017 Salı 08:35
  • AK Partili vekil hayatını kaybetti26 Eylül 2017 Salı 08:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim